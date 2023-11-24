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أسعار الأسماك في منافذ مرسى مطروح اليوم.. انخفاض 20% عن الأسواق

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محمد بخات
11:52 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
أسماك مطروح

أسماك مطروح

انخفضت أسعار الأسماك البحرية في مدينة مرسى مطروح بمختلف أنواعها، نظرا لبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين في منافذ الأسماك التي تشرف عليها جمعية الصيادين، في ظل ارتباط أهالي مطروح والزائرين بشرائها وتناولها بشكل مستمر.

تخفيض أسعار السمك 20% في مطروح  

وقال الحاج نصرالله تماوي الفردي رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين بمطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ هناك تخفيضات في أسعار السمك اليوم، من خلال المنافذ التابعة لإشراف جمعية الصيادين، أمام حلقة السمك بميناء مرسى مطروح الشرقي، بنحو 20% عن الأسواق وذلك لمحاربة الغلاء. 

أسعار الأسماك البحرية في مرسى مطروح 

وأوضح عفيفي طاهر، مسؤول منفذ بيع الأسماك التابع لجمعية الصيادين بمطروح، أنّ أسعار الأسماك اليوم، هي كالتالي:

- سمك الشراغيش الوسط 80 جنيها للكيلو.

- سمك الموزة 80 جنيها للكيلو.

- الكابوريا «النتاية الصاحية» 100 جنيه للكيلو.

- الشراغيش الكبيرة 120 جنيها للكيلو.

- سمك الإبرة من 100 حتى 120 جنيها للكيلو حسب الحجم.

- سمك الميرمار 100 جنيه للكيلو

- الكحلة 100 جنيه.

- الكليماري 120 جنيها للكيلو.

- الجمبري العقرب 80 جنيها للكيلو.

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