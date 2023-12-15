إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية في عدة مراكز بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية عن قيام مختلف المراكز والوحدات المحلية بشن حملات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة ومخالفات بناء بدون ترخيص وتمكنت من إزالة نحو 13 حالة تعد مختلفة.

إزالة تعديات ومخالفات بالدقهلية

وأضافت محافظة الدقهلية، في بيان لها، أن الحملات جاءت في مراكز ومدن طلخا ومنية النصر والجمالية وبني عبيد وشربين والسنبلاوين والمنزلة ودكرنس ونبروه لإزالة حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأشارت إلى أن الحملات أسفرت عن الآتي:

- مركز طلخا: متابعة تنفيذ أعمال فك سقف الدور الثالث علوي في حوض النواصف على مسطح 90 مترا، وتم التحفظ على حديد التسليح.

- مركز منية النصر: إزالة تعديات على مساحة 100 متر مربع بالدور الأول علوي، وفك شدة خشبية لفرض صب سقف على مساحة 140 مترا مربعا، وفك شدة خشبية لصب سقف على مساحة 120 مترا مربعا بميت طاهر وتم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية.

- مدينة الجمالية: ضبط أعمال بناء الدور الثاني علوي على الأرض الزراعية بقرية ليسا الجمالية، وإزالة 8 مقابر على الأراضي الزراعية.

- مركز بني عبيد: متابعة تنفيذ أعمال التصدي لتعدي على أرض زراعية بقرية أبو المعاطي الباز للشروع في البناء، وتم إزالة تشوينات بالحجارة البيضاء على الأرض المذكورة.

- مركز شربين: متابعة تنفيذ إزالة فورية لسقف دور أول أرضي مخالف بدون ترخيص بقريه أبو زاهر على مساحة 30 مترا.

- مركز السنبلاوين: تنفيذ إزالة فورية في المهد لأحد المواطنين بناحية قرية برقين، إذ تم إزالة صدفة وسلم لمنزل مخالف خارج الحيز العمراني بعرض 2 متر وطول 12 مترا.

- متابعة تنفيذ إزالة فورية لأحد المواطنين من ناحية قرية السرسي التابعة للوحدة القروية بالمقاطعة عبارة عن تعدي بشد صاج بطول 10 أمتار وارتفاع 2 متر على أرض زراعية.

- مركز المنزلة: تنفيذ أعمال فك شدة خشبية مخالفة لسمل على الأرض الزراعية بالوحدة المحلية بالحوتة، وإزالة وفك شدة خشبية تمهيدا لصب سقف الدور الثاني العلوي بعزبه البلاسي التابعة للوحدة المحلية بالعمارنة.

- مركز دكرنس: متابعة تنفيذ أعمال فك شدة خشبية بغرض صب سمل خرساني خارج الحيز العمراني بناحية عزبة الألف خمسة التابعة لقرية الربيعة.

- مركز ومدينة نبروه: متابعة أعمال البناء القائمة بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف على الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع.