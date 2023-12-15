سعر جرام الذهب اليوم بمنتصف التعاملات.. اعرف عيار 21 وصل كام

استقرار كبير سجله سعر جرام الذهب عيار21، والذي بلغ سعره حاليًا ما قيمته 2880 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، ذلك وفق الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إذ أنه من المعروف بأن الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا بين المواطنين، ودائما ما تكثر حركات التداول عليه بجميع الأوساط الشعبية من أجل الزينة أو الادخار.

ويرصد «الوطن» في التقرير آخر ما وصل إليه سعر الذهب، اليوم، في مصر والعالم، ذلك لأن الذهب يعد الأفضل فيما يخص الزينة ولكونه الأكثر انتشارًا بين المواطنين.

سعر جرام الذهب عيار 21

«الوطن» ترصد سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة بلغ نحو 2880 جنيًا، وكذلك سعر باقي الأنواع من الذهب دون إضافة المصنعية وضريبة القيمة المضافة، وفق الأسعار المعلنة على المنصة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً نحو 3291 جنيها دون إضافة الضريبة أو المصنعية، وهو العيار الذي يتم من خلاله تصنيع السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 2469 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 1920 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب 23 ألف جنيه و40 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

سعر الأونصة 2034 دولارًا.