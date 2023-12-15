رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى ينعى الفنان عادل أنور

نعى الفنان القدير إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية، الفنان عادل أنور الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.

أبرز أعمال الراحل عادل أنور

قال الفنان إيهاب فهمي، في بيان، إن الفنان عادل أنور ممثل ومؤلف ومخرج تليفزيوني، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في مجموعة من المسلسلات الشهيرة منها، «فلانتينو»، «فارس بلا جواد»، «ليالي الحلمية»، «وكسبنا القضية»، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام والسهرات التليفزيونية.

واختتم الفنان إيهاب فهمى نعيه، قائلا: «رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».

موعد العزاء

ويقام عزاء الراحل عادل أنور، مساء اليوم الجمعة، عقب صلاة المغرب في الشيخ زايد بمسجد الشرطة، إذ جرى صلاة الجنازة وتشييع الجثمان ظهر اليوم بعد صلاة الجمعة بحضور نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.