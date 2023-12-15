تشييع جثمان عادل أنور بمشاركة أشرف زكي نقيب الممثلين

شارك عدد من نجوم الفن وأعضاء نقابة المهن التمثيلية، في أداء صلاة الجنازة على الفنان عادل أنور، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، حسب ما أعلن شقيقه الفنان نادر أبوالليف، وابن شقيقته السيناريست والشاعر أيمن بهجت قمر، عبر منصات السوشيال ميديا.

وأقيمت صلاة الجنازة على الفنان عادل أنور، عقب صلاة الجمعة، من مسجد الرحمن بمنطقة الظباط بالرماية، بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأيمن عزب، ومحمد الصاوي، ونادر أبوالليف شقيق الفنان الراحل، وأيمن بهجت قمر، وعدد كبير من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.

صلاة الجنازة

وبعد انتهاء صلاة الجنازة، من المقرر أن يواري جسد الفنان الراحل عادل أنور، الثرى في مقابر العائلة في مدينة 15 مايو، إذ اصطحب الجثمان أفراد العائلة والأصدقاء.

وفاة مفاجئة

وكان السيناريست أيمن بهجت قمر، أعلن وفاة خاله الفنان عادل أنور، في الساعات الأولى من صباح اليوم، ووصفه عبر حسابه على «فيس بوك»، بأنه من المقربين إلى قلبه، ناعيًا إياه بكلمات مؤثرة.