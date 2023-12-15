«محسب»: عبد السند يمامة شخصة وطنية من الطراز الأول وخاض الانتخابات بشرف

أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد» بمجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب «الوفد»، شخصية وطنية من الطراز الأول، وحرص منذ توليه رئاسة الحزب على إعادة الروح إلى الحزب، وتفعيل دوره في الحياة السياسية.

عراقة حزب «الوفد»

أضاف «محسب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن رئيس حزب «الوفد» خاض المنافسة على انتخابات رئاسة الجمهورية بشرف، وقراره نابع من الدور الذي يحتمه عليه واجبه كرئيس لأعرق حزب في مصر، مشيرا إلى أن عملية تداول السلطة تتطلب وجود أحزاب قوية، لها تأثير وتواجد حقيقي في الشارع المصري، وهو ما استوعبته بعض الأحزاب التي قررت خوض الانتخابات الرئاسية وطرح مرشحين للمنافسة على السلطة من خلال برامج وأفكار ورؤى متنوعة يميناً ويساراً.

مكاسب «الوفد» من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

ولفت إلى أن الحزب حقق مكاسب سياسية واسعة وانتشارا في الشارع المصري وخاصة بالقرى والنجوع، مشيرا إلى أن التجربة الانتخابية فرصة جيدة لجميع الأحزاب للتواصل مع الشعب المصري بشكل مناسب، في ظل ما يشهده الشارع المصري من زخم، مؤكدا ضرورة بناء علاقة بين الأحزاب والمواطنين للحفاظ على هذا الزخم في مرحلة ما بعد الانتخابات، والبناء عليه من أجل بناء مناخ ديمقراطي حقيقي قائم على أحزاب قوية قادرة على الوصول للسلطة وتنفيذ برامجها في المستقبل.