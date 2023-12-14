عضو بـ«الشيوخ»: الانتخابات الرئاسية 2024 حققت مبادئ التعددية والتنافسية

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية ومؤسساتها نجحت في الخروج بمشهد غير مسبوق في الانتخابات، سواء في التنظيم أو كثافة الحضور أو مشاركة عدد من الأحزاب السياسية، قائلا: «تلك الانتخابات ستسجل في تاريخ الانتخابات الرئاسية المصرية».

وأضاف أن انتخابات الرئاسة تحقق مبادئ التعددية الحزبية والتنافسية السياسية بجدارة، بمشاركة 3 من رؤساء الأحزاب السياسية في الماراثون الانتخابي كمرشحين رئاسيين.

إقبال على الانتخابات الرئاسية

وأشار إلى كثافة الإقبال من قبل الشعب المصري على لجان الاقتراع بالانتخابات الرئاسية، وخاصة حالة الإقبال الكثيف في مختلف المحافظات الحدودية، لا سيما محافظتي شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح، والمشاركة الواسعة من شباب وأبناء القبائل في الانتخابات التي تؤكد وعيهم بما يحاك من مخاطر وتحديات لمصر، ووقوفهم بجانب دولتهم في بناء جمهورية جديدة.

وتابع: «رأينا أيضا في المشهد الانتخابي على مدار الثلاثة أيام كثافة إقبال المواطنين على اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى لبدء الاقتراع وحتى إغلاقها».

انتخابات رئاسية تاريخية

واعتبر أن مجمل المشهد الانتخابي الذي سطره المصريين يمكن وصفه بالتاريخي، لاسيما وأن نسبة المشاركة تجاوزت كل الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية السابقة لتصل إلى 65%.