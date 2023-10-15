«النقل»: طريق الصعيد الصحراوي الغربي جزء من محور يمر بـ 9 دول أفريقية

كشفت وزارة النقل تفاصيل مهمة بشأن طريق الصعيد الصحراوي الغربي، موضحة أن الطريق يدخل ضمن المشروع القومي للطرق وسيكون جزءًا من محور «القاهرة - كيب تاون» ويتم تطوير الطريق ليكون محورًا حرًا للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد.

طريق «القاهرة - كيب تاون»

وأوضحت وزارة النقل، في تقرير لها، أن مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي يمتد من القاهرة حتى أرقين بطول 1155 كيلو، وهو جزء من طريق القاهرة / كيب تاون الذي يمر بـ 9 دول إفريقية ويبلغ طول 10.228 ألف كيلو متر، وسيكون محورًا حرًا للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين الدول الأفريقية.

محور تنموي متكامل لربط محافظات صعيد مصر

وأكدت أن الطريق هو محور تنموي متكامل لربط محافظات صعيد مصر، وخدمة المشروعات التنموية الجديدة في كل المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية، موضحة أنه جرى وضع خطة لتطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق ليصبح بعرض 6 حارات مرورية في كل اتجاه، منها 3 حارات بالرصف الخرساني لطريق خدمة الشاحنات ضمن المشروع القومي للطرق الذي يشمل إنشاء 7000 كم طرق وتطوير وازدواج 10000 كم طرق.