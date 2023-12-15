«المتحدة لحقوق الإنسان»: المصريون قدموا مشهدا فريدا خلال الانتخابات الرئاسية

تابعت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، الانتخابات الرئاسية 2024، في الخارج والداخل، من خلال الراصدين الميدانيين وغرفة عمليات مركزية، وأكد محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة، أنه لم يجري رصد أي سلبيات خلال فترة الانتخابات، وأن الأمور جرت بسلاسة ويسر.

إقبال المصريين على المشاركة

وأكد رئيس المتحدة لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت إقبال كبير من المواطنين على مقار الانتخابات من أجل الإدلاء بصوتهم وممارسة استحقاقهم الدستوري، في مظهر مشرف يؤكد على أن الشعب المصري يتمتع بحس وطني عالي.

ولفت إلى توفير كافة السبل التي من شأنها تسهيل عملية اقتراع ذوي الإعاقة وكبار السن، في تطور غير مسبوق للدولة المصرية، فضلا عن تعاون كافة العاملين داخل اللجان من أجل تسهيل الاقتراع، وقال: «الانتخابات الرئاسية هي الدليل القاطع على اهتمام مصر بالأشخاص ذوي الإعاقة، والذي عملت عليه منذ سنوات».

الانتخابات الرئاسية

وأشاد رئيس المتحدة لحقوق الإنسان بحرص الفئات المختلفة على المشاركة والإدلاء بأصواتهم، قائلا: «شهدنا الطوابير المتزايدة أمام اللجان والتي كانت تصطف قبل موعد فتح اللجان بساعات، وتضم الشباب والمرأة وكبار السن، في دلالة واضحة على زيادة الوعي لدى المصريين».