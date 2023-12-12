المتحدة لحقوق الإنسان: رصدنا إقبالا مستمرا على لجان الانتخابات خلال الـ3 أيام

قال محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت إقبالا غير مسبوق من قبل المواطنين من أجل المشاركة والإدلاء بصوتهم.

رصد المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان للعملية الانتخابية

وأوضح رئيس المتحدة لحقوق الإنسان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المنظمة بذلت جهودا كبيرة في أعمال المتابعة والرصد لسير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 خلال أيامها الثلاثة.

وقالت إنها رصدت زيادة مستمرة في أعداد الناخبين بالمحافظات المختلفة: «يبدو لي أن المصريين على قدر عالٍ من الوعي سمح لهم بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024».

ولفت رئيس المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن كل يوم من أيام الانتخاب الثلاثة كان يتم خلاله رصد زيادة في الأعداد وهو مؤشر إيجابي على انتظام العملية الانتخابية، موضحا: «المصريين أعلوا كلمتهم أمام الجميع من خلال الاحتشاد أمام اللجان على مدار فترة الاقتراع».

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 بدأت الأحد الماضي وتنتهي اليوم الثلاثاء بعد إدلاء آخر ناخب في اللجان بصوته.

وهناك 4 مرشحين لرئاسة الجمهورية يختار المواطن واحدا منهم وهم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.