«الهضيبي»: مشاركة الوفد في الانتخابات الرئاسية 2024 زادت من شعبية الحزب

قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ان حزب الوفد كان حريصا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، انطلاقا من إحساس الحزب بالمسؤولية تجاه الوطن، وإدراكه لواجبه الوطني الذي لابد من أن يؤديه كشريك أساسي في الحياة السياسية بمصر.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 زادت من شعبية حزب الوفد وانتشاره في دوائر أوسع، موضحًا أن الحزب قرر الدفع بمرشح رئاسي في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك جاء من إدراك الحزب بأهمية الدولة المصرية والمشاركة في الحياة السياسية.

تاريخ مشرف لحزب الوفد

وأكد أن حزب الوفد من أعرق الأحزاب السياسية ولديه تاريخ مشرف، وبالتالي كان لابد من أن يوجد ضمن هذا الماراثون السياسي، من باب تأدية الأمانة تجاه الوطن، وهو المبدأ الأساسي الذي يعمل من خلاله الحزب منذ زمن.

وأشاد بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم العملية الانتخابية، مؤكدا ثقة الحزب الكاملة في شفافية ونزاهتها، واحترامه وتقديره لجهودها الكبيرة، من أجل الخروج بانتخابات رئاسية مشرفة.