مطرب الراب زياد ظاظا: فيلم «60 جنيه» يمثل جزءا من تجربتي الشخصية

كشف مطرب الراب الشهير زياد ظاظا، أنه تعرض للعنف الأسري ولكنه تعلم كثيرا من تجربة حياته، وعندما سيصبح أب لن يفعل مع أبنائه هذا الأمر مطلقا.

زياد ظاظا يكشف كواليس فيلم «60 جنيه»

وأضاف «ظاظا»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فيلم «60 جنيه» كان في البداية فيديو كليب يحكي عن جزء من تجربته الخاصة، ولكن بعد ذلك قرر المخرج عمرو سلامة أن يحوله لفيلم سينمائي.

تفاصيل الفيلم

فيلم «60 جنيه» تم عرضه في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، ويشارك فيه زياد ظاظا وحمزة دياب وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج عمرو سلامة، وشهد الحفل احتفاء بالسينما الفلسطينية من خلال أغنية «غصن الزيتون»، والتي غنتها المطربة الفلسطينية إليانا، وهي من ألحان وتوزيع فراس مرجية.