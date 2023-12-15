خلال أسبوع.. إزالة 22 حالة تعد على الأراضي الزراعية في دمنهور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالبحيرة برئاسة محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، حملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

إزالة تعديات على الأراضي في البحيرة

أوضح «كچك»، أن تلك الحملات أسفرت عن إزالة 22 حالة تعدٍ على مساحة 2300 متر تقريبا بمركز دمنهور؛ تنوعت ما بين سملات وقواعد خرسانية وأسوار مقامة بالطوب الأبيض وأعمدة ومباني بالطوب الأبيض والأسمنت ومباني بالطوب الأحمر، وردم حفر لقواعد، فك شدة خشبية لقواعد وسملات.

التعامل بحزم مع أي محاولات للبناء المخالف

ووجه رئيس المدينة، رؤساء الوحدات القروية بالتنسيق مع الزراعة بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد، والتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير، ضمن الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب.

تأتي حملات إزالة تعديات الأراضي في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة التصدي بكل قوه وحزم لردع المخالفين، مع استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعديات عليها.