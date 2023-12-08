إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في حملات مكبرة بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة بني عبيد بالدقهلية، حملة مكبرة على عدد من القرى والعزب والوحدات المحلية في نطاق المدينة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية، وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعد.

رصد تعديات على الأراضي الزراعية

وقال متولي عبد العال، رئيس مجلس مدينة بني عبيد، في بيان، إنه جرى شن حملة مكبرة في نطاق المدينة وضواحيها لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واسترداد حقوق الدولة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية ومديرية الأمن، وأسفرت الحملة عن رصد 3 مخالفات تعد وتم إزالتها فورا ومصادرة مواد البناء ومحاسبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

التصدي بكل حسم وحزم للتعديات

وأكد رئيس مجلس مدينة بني عبيد، التصدي بكل حسم وحزم على التعديات تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء والقيادة السياسية للحفاظ على الرقعة الخضراء وتوسيعها من أجل الحفاظ على البيئة من التلوث وحماية المواطنين والاستفادة من المسطحات الخضراء مستقبلا، فضلا عن إعادة زراعة عدد من الأراضي التي تم تبريرها من قبل المخالفين بالبناء عليها بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالدقهلية.