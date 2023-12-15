«المهن التمثيلية» تنعى المخرج الراحل أحمد البدري

بعد رحلة من المعاناة مع المرض، توفي منذ قليل المخرج أحمد البدري، بعد أيام من بتر قدمه، بسبب إصابته بمرض السكر وتدهور حالته الصحية.

ونعى الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية المخرج الراحل، موضحا لـ«الوطن» أنه في مستشفى معهد ناصر الآن، ولم يتم تحديد حتى الآن موعد ومكان الجنازة.

واتجه وفد من نقابة المهن التمثيلية للمستشفى لإنهاء إجراءات الجنازة.

وكان البدري دخل في حالة نفسية سيئة خلال الأيام الماضية بعد بتر قدمه ما جعلته يدخل في غيبوبة خلال الأيام الماضية.

وكان آخر أعمال الراحل فيلم «الشنطة» عام 2021 مع كل من بيومي فؤاد وشيرين وديمة الحايك وشريف دسوقي ومحمد عبد العظيم ورضا إدريس ومن تأليف تامر عبد المنعم.