عاجل.. الأهلى يفاجئ لاعبيه بقرار «سري للغاية» قبل مواجهة اتحاد جدة

رسالة «سرية للغاية»، نقلها أعضاء بمجلس إدارة النادي الأهلي، - ممن يتواجدون حاليًا بالسعودية للوقوف خلف الفريق فى مهمة كأس العالم للأندية -، لجهاز الكرة برئاسة خالد بيبو، تتمثل في عدم رضا مجلس الإدارة بالكامل على نشر بعض اللاعبين صورًا لهم وللفريق على مواقع التواصل الاجتماعي.

خالد بيبو يتدخل لتنفيذ طلب الإدارة

ووفقًا لمصدر مطلع كشف في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، فأن بعض اللاعبين نشروا صورًا خاصة وتحديدًا تلك التى التقطت فى الملعب، حيث أنها تكشف من وجهة نظر إدارة النادى تفاصيل استعدادات الفريق للمواجهة الصعبة أمام اتحاد جدة المحدد لها اليوم، كما أنها توصل رسالة ما إلى وسائل الإعلام، ويتعامل معها البعض كخبر يخص الفريق فى البطولة.

وأكد المصدر أن أعضاء بالمجلس، طلبوا من خالد بيبو مدير الكرة، العمل على منع ذلك، وتوصيل رسالة للاعبين بضرورة التركيز فى المهمة الصعبة، وأن عليهم اعتبار ما يؤدونه خلال التدريبات «سرى للغاية» للحفاظ على فرصة الفوز باللقاء، وعدم منح المنافس أي فرصة للوقوف على بعض ما يخطط له الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وأضاف المصدر أن مدير الكرة، توجه للاعبين وأعضاء الجهازالفني والإداري، وطلب منهم عدم نشر أي معلومة أو صور على منصات التواصل، عبر هواتفهم الخاصة، وتهديد من يفعل ذلك بعقوبات وغرامات مالية كبيرة.

يواجه الأهلي فريق الاتحاد السعودي في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية، وتبدأ المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الملك عبدالله «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.