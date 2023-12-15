عاجل.. مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام اتحاد جدة بمونديال الأندية

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة اتحاد جدة، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الثامنة من مساء اليوم الجمعة، على ستاد الجوهرة المشعة، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

تشكيل الأهلي أمام اتحاد جدة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود عبد المنعم كهربا - بيرسي تاو.

ويشارك النادي الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخه، كثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة، بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

الأهلي يبحث عن فك العقدة

ويتطلع النادي الأهلي إلى تحقيق الفوز على اتحاد جدة، من أجل الثأر من الفريق السعودي، وفك العقدة؛ إذ لم يسبق للفريق الأحمر الفوز على النمور في أي مباراة من قبل.

ويلاقي الفائز من مباراة الأهلي واتحاد جدة، فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.