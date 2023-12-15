حملة مكبرة بحي المنتزه بالإسكندرية لإزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية

أكّدت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي المنتزه ثان بالإسكندرية، شن حملة مكبرة لإنفاذ القانون والقضاء على أي مخالفات وإزالة البناء دون ترخيص فورًا وقبل الانتهاء منها وهي في المهد، وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

مواجهة البناء المخالف على الأراضي الزراعية

أوضحت «مدني» في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك جاء وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بمواجهة مخالفات البناء ورصد المخالفات لإزالتها في المهد، وعدم التهاون في تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، وعدم السماح بالبناء المخالف حرصًا على سلامة المواطنين.

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أكّدت رئيس حي ثان المنتزه، شن حملة مكثفة لإزالة المخالفات والتعديات على مساحة 200 متر، بطريق مصطفى كامل، إلى جانب إزالة الأعمدة المخالفات والتحفظ علي كمية من الأخشاب بالأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على الثروة الزراعية من العبث بها.

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