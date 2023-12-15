تفاصيل طرح شقق سكنية في 8 محافظات.. سعر الوحدة يبدأ بـ800 ألف جنيه

كشف المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، تفاصيل طرح وحدات سكنية كاملة المرافق خلال عام تشطيب «سوبر لوكس»، قائلا إن المحافظات التي يشملها الطرح هي القاهرة والشرقية والمنيا والقليوبية وكفرالشيخ والدقهلية وسوهاج والفيوم، بالإضافة لمحافظات أخرى لم يُطْرَح بها بعد، حيث تشمل المبادرة 13 محافظة، كما أن المبادرة تتضمن 23 مشروعا، ولكن الطرح الأولي تضمن 12 مشروعا.

المبادرة تتواجد في 3 مناطق بالقاهرة

وأضاف «صديق»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن المبادرة تتواجد في القاهرة بمنطقتي «الواحة» و«المعصرة» على الأوتستراد، وبجانب منطقة «الخيالة» في مصر القديمة، بينما في الشرقية بمنطقة «الحريري»، وفي القليوبية بالقرب من محور العصار، وفي كفرالشيخ بالقرب من الجامعة، وفي الدقهلية بحي شرق المنصورة، وفي الفيوم وسوهاج والمنيا في قلب المدن نفسها.

وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية لها مشروعاتها في المدن الجديدة، بينما صندوق التنمية الحضرية له مشروعاته داخل المدن القائمة.

أسعار الوحدات السكنية

ولفت أن أسعار الوحدات السكنية يبدأ من 800 ألف جنيه بمساحة 48 متراً، وأخرى بمليون و200 ألف جنيه، وأخرى مليون و300 ألف، وأخرى بمليون و700 ألف.

وأوضح أنه يسمح بالتمويل العقاري، كما يُدْفَع المبلغ المستحق بواقع 15% مقدم، وباقي المبلغ بالتقسيط المنتظم على مدار 5 سنوات.