10 حالات يحصل فيها الأب على حضانة الأطفال وتسقط عن الأم

تظل مسألة حضانة الأطفال، في قانون الأحوال الشخصية هي الأكثر جدلًا في ساحات المحاكم المصرية، وأقرالمشرع المصري ترتيب الحضانة وتمكين المشاركة الفعالة بين الطرفين لرعاية الأطفال، متضمنة عدد من الشروط والحالات التي تسقط الحضانة عن الأم.

وفي هذا الصدد أوضح المحامي على صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أنه في بعض بعض الأحيان تسقط حضانة الأم للصغير نتيجة إخلالها بشروط الحضانة، ولذا تنتقل الحضانة للأب؛ ولكن ذلك يتطلب توافر عدة شروط في الأب.

وقال المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن الأب يحق له المطالبة بحضانة الأطفال، في الحالات التالية:

ـ إذا قدم ما يفيد إدمان الأم للمخدرات أو الكحول.

ـ أن تكون الأم غير عاقلة وحرة.

ـ إصابة الأم بمرض يجعلها عاجزة عن تربية ورعاية الأطفال.

ـ اثبات عدم أمانة الأم على الأطفال، بأن تكون على سبيل المثال كثيرة الخروج وترك الطفل بمفرده، فتكون بذلك غير قادرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.

ـ اثبات أن الأم تحترف مهن تخالف الدين والقانون كالأعمال المنافية للآداب، تسقط على الفور حقها بالحضانة.

ـ أن يسبق الحكم على الأم الخاصنة بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

ـ إذا امتنعت الأم عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر، ففي هذه الحالة، يحق للأب أن يلجأ لإسقاط رعايتها عن الصغار بشكل مؤقت ونقلها لمن يليها فى الترتيب.

ـ يحق للأب طلب نقل الحضانة عند زواج الأم إلى جدة الأطفال من ناحية الأم، وإذا لم توجد تنتقل إلى أم الأب، ثم أخت الأم، فأخت الأب.

ـ فى حالة سفر الأم الحاضنة بالأولاد مستندا إلى أن السفر يمنعه من حقه القانونى فى رؤية أبنائه.

ـ ينتهى سن الحضانة ببلوغ سن 15 سنة وعندها يحق للزوج أن يطلب من المحكمة أن تخير الأبناء بين البقاء مع الأم أو الانتقال إلي الأب.

وأكد أن المادة 144 من القانون حددت الشروط الواجب توافرها فى الحاضن إذا كان رجلا، مشترطة أن يكون لديه من يصلح من النساء، على أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كان أنثى، وأن يتحد مع المحضون بالدين.