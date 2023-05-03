محامٍ يوضح متى يتم الحكم بالحبس في حالة عدم تنفيذ الرؤية؟.. تعرف عليها

على أرفف محكمة الأسرة العديد من الدعاوى التي يكون بطلها الأطفال، بعد أن قرر الزوجان الانفصال سواء كان بالود أو بأمر من المحكمة، لكن يظل الصغار هم من يدفعون فاتورة هذه الخلافات، وفي بعض الأحيان يتخذ أحد الأبوين الأولاد أداة للانتقام من الطرف الأخر، ويمارس عليه عدم تنفيذ الرؤية التي تضمن له حقه في مقابلة أطفاله، لذلك حدد قانون الأحوال الشخصية عقوبات صارمة لمعاقبة الأمهات التي تمتنع عن تنفيذ حكم دعوى الرؤية بعد الطلاق.

دعوى الرؤية

قال علي حمودة المحامي المختص في الشؤون الأسرية والأحوال الشخصية، إن القانون يعاقب عدم تنفيذ الرؤية ومن حق الأب رفع جنحة ضد الأم لعدم تنفيذها لحكم الرؤية وهو حكم قضائي، وأقر القانون أن دعوى الرؤية في المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920، المستبدل من القانون رقم 4 لسنة 2005، ونص على أن «لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي».

حالات وشروط تنفيذ رؤية الصغير

وأوضح «حمودة» وفقًا لحالات حددها القانون رقم 25 لـسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 25 لـسنة 1929، بالإضافة للقانون رقم 100 لسنة 1985، و رقم 4 لسنة 2005، الذي حدد فيه حالات وشروط لرؤية الصغير والحضانة بعد الطلاق، وتتمثل في الشروط التالية:

1ـ ألا يتم تنفيذ حكم الرؤية بشكل قهري على الصغير.

2ـ أن يكون مكان الرؤية قريب من مسكن الصغير.

3ـ وحالة أن تكرر التغيب عن موعد جلسة الرؤية، يقوم القاضي بنقل الحضانة ويكون الحكم واجب للنفاذ بشكل مؤقت.

4- كما يحق للأب إقامة جنحة للامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية وهو حكم قضائي.

5- يكون من حق الأب أن يقيم دعوى تعويض، حال امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية.

وأشار الخبير القانوني إلي أن بعض القضاة يصدروا حكم بالحبس، والبعض الآخر يصدر حكم بالغرامة، وفيما ذلك يحق للمدعي رفع دعوى تعويض عن امتناعه لرؤية الصغير.