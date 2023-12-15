يسبب الإصابة بالشد العضلي.. طبيب يحذر من نقص معدن في الجسم

الشد أو تشنج العضلات مشكلة يعاني منها الكثيرون خاصة أثناء ممارسة الرياضة، فهو عبارة عن تقلّصات مفاجئة لا إرادية تحدث للعضلات المختلفة، وقد تصيب العضلات المختلفة في الجسم، إذ ربما يجهل الكثيرون أن هناك نقص معدن في الجسم يكون سببا في الإصابة بالشد العضلي.

وفي هذا قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في إحدى البرامج التلفزيونية إن الشد العضلي يعد من المشكلات الصحية المزعجة التي يجب على الأشخاص عدم الاستهانة بها، ومن الممكن أن يكشف عن الإصابة بأمراض أخرى.

أسباب الإصابة بالشد العضلي

هناك بعض الأسباب التي تكون عاملا أساسيا في الإصابة بالشد العضلي، ومنها نقص الكالسيوم في الجسم، فهو سبب رئيسي لظهور التشنجات في الأطراف العلوية والسفلية، وغالبا ما تتأثر مستويات الكالسيوم في الجسم، وذلك نتيجة الإصابة بقصور في الغدة الجار درقية وفقا لما ذكره «موافي»، محذرا من الأدوية التي يتناولها البعض لتسببها آثار جانبية تؤدي إلى الإصابة بالشد العضلي، لذلك يجب مراجعة الطبيب المختص في الأمر.

الإصابة بالتشنجات العضلية

قد تصيب التشنجات العضلية أجزاء مختلفة في الجسم مثل الجزء الخلفي من الساق وظهر الفخذ وكذلك جدار البطن واليدين والأقدام، وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك»، حيث إن من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالشد العضلي هي إرهاق العضلات والفشل الكلوي وكذلك قصور الغدة الدرقية بالإضافة إلى الوصول الجزئي للدم، وإصابة العصب الشوكي، الذي يسبب تشنج عضلات الساق عند المشي أو الوقوف.