أستاذ تخطيط عمراني: مصر توسعت في بناء المدن الجديدة للقضاء على العشوائيات

قال الدكتور إسلام رأفت، أستاذ التخطيط العمراني، إن الدولة المصرية لديها تاريخ في العمران، وهي أول من علمت العالم كيف تبني، إلى أن ظهرت أزمة العمران غير المخطط وتفاقمت يوما بعد الآخر.

وأضاف «رأفت» خلال مداخلته على قناة «إكسترا نيوز»، أن المشكلة تبلورت بسبب بعض السكان، الذين بنوا بشكل عشوائي بدون بنى تحتية، وغياب التخطيط السليم، وهو ما جرى حله في الـ10 سنوات الأخيرة، من خلال التوسع إلى حد كبير في المدن الجديدة، حتى لا يكون هناك ما يستدعي بناء العشوائيات.

إسلام رأفت: إعادة تأهيل العمران غير المخطط تكلفته كبيرة جدًا

وأشار أستاذ التخطيط العمراني، إلى أن إعادة تأهيل العمران غير المخطط، تكلفته كبيرة جدا، إلا أن مصر إعادة بناء المناطق غير المخططة وغير الآمنة، على سبيل المثال مثلث ماسبيرو الذي يعد من المناطق المهمة في قلب القاهرة، والقريبة جدًا من النيل، ومن ثم نقل السكان وتوفير سكن بديل ثم إعادة استغلال هذه الأرض.

ولفت إسلام رأفت، إلى أن إعادة تخطيط الأراضي، يرفع من قيمة هذه المناطق والوحدات الموجودة في المجتمع العمراني.