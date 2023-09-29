أستاذ تخطيط عمراني: الدولة حولت المساكن شديدة الخطورة لمنازل آدمية

قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، إن المسكن هو الأولوية الأولى للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن اهتمام القيادة السياسية منذ 2014 هو انتهاج إسترتيجية عمرانية توفر المسكن للمواطن المصري باختلاف الفئة الاقتصادية التي ينتمي منها.

وأضاف أستاذ التخطيط العمراني خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: الهدف الأساسي رفع جودة حياة المواطن من خلال الاهتمام بمسكنه، إذ تم الانتهاء تماما من الإسكان شديد الخطورة، مشيرًا إلى إن كانت هناك بعض المساكن التي تشكل خطورة للمواطن المصري فجرى الانتهاء منها خلال 7 سنوات.

صرف 60 مليار جنيه على الإسكان شديد الخطوة

وتابع: جرى صرف 60 مليار جنيه على الإسكان شديد الخطوة الذي جرى تحويله لمسكن آدمي زي منطقة تل العقاري التي تحولت إلى روضة السيدة، وتحولت من مكان فيه معدلات جريمة وكثافات مكتظة إلى مسكن به تهوية طبيعية وإضاءة طبيعية ومياه صالحة للشرب، كما توفرت فرص عمل من خلال المحال التجارية في تلك المناطق وخلق مناطق خضرة ومنطقة نوادي وقسم شرطة، بالإضافة إلى الخدمات العامة التي ترفع جودة حياة المواطن.