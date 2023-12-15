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تحصين 500 رأس ماشية ضمن قافلة بيطرية بمركز ملوى بالمنيا

كتب:

اسلام فهمي
09:30 م | الجمعة 15 ديسمبر 2023
قافلة بيطرية علاجية بقرية قصر هور بمركز ملوي

قافلة بيطرية علاجية بقرية قصر هور بمركز ملوي

نظمت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية قصر هور بمجلس قروي إبشادات بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، لتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية حفاظا على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض.

قافلة طبية بيطرية مجانية 

حيثُ تابع اليوم اللواء أركان حرب وكيل الوزارة أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، أعمال القافلة البيطرية بقرية قصر هور، وتحت إشراف أشرف سطوحي رئيس قرية إبشادات، وعدد من الجهات المعنية.

تحصين 506 رؤوس من الماشية

من جانبه، رئيس القرية، أن القافلة البيطرية قامت بتحصين رؤوس رأس من الماشية أبقار وجاموس وأغنام وماعز، ما بين تلقيح صناعي وجراحة وتحصين وعلاج، بما يحقق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، وتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة.

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