نقلة نوعية «الثروة الحيوانية».. 7 معلومات عن مركز التلقيح الاصطناعي بالإسكندرية

افتتح وزير الزراعة السيد القصير، أكبر مركز للتلقيح الاصطناعي في الشرق الأوسط، بالإسكندرية، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تحسين سلالات الثروة الحيوانية

ويعد هذا المركز نقلة نوعية في مجال الثروة الحيوانية، وسيساهم في تحسين السلالات وزيادة الإنتاجية، وتحقيق الأمن الغذائي من اللحوم والألبان.

أكبر مركز للتلقيح الاصطناعي في الشرق الأوسط

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية 7 معلومات عن أكبر مركز للتلقيح الاصطناعي في الشرق الأوسط، التابع لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة، ومقره منطقة العامرية بالإسكندرية، حسب ما كشفه وزير الزراعة في جولته اليوم.

طاقة الإنتاجية للمركز تصل إلى 600 ألف جرعة سنويًا، أي أربعة أضعاف الإنتاجية القديمة.

يضم المركز 62 طلوقة من أفضل السلالات العالمية، التي تتميز بمعدلات إنتاجية عالية.

يقدم المركز خدمات التحسين الوراثي للحيوانات، مما سيؤدي إلى مضاعفة إنتاج اللحوم والألبان.

يستهدف إنتاج 1.2 مليون جرعة سنويًا، بعد أن كانت 150 ألفا فقط.

أهداف مركز للتلقيح الاصطناعي

ويتوقع أن يسهم المركز في تحقيق الأهداف التالية:

سد الفجوة الغذائية في اللحوم والألبان.

تقليل الاستيراد من اللحوم ورؤوس الماشية.

تحسين مستوى معيشة الفلاحين.

ويؤكد هذا الافتتاح على اهتمام الدولة المصرية بالثروة الحيوانية، وحرصها على تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.