وكيل «صحة سوهاج» يفتتح مؤتمر أمراض الكلى الثاني بالمحافظة

افتتح الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج المؤتمر الثاني لأمراض الكلى والذي تنظمه مديرية الصحة بسوهاج بحضور الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية، والدكتور محمد محمود البيلي مدير إدارة الكلى بوزارة الصحة، والدكتور أحمد فوزي نقيب أطباء سوهاج، والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي، والدكتور أيمن مكرم مدير إدارة الكلى بمديرية الصحة والمشرف العام على المؤتمر.

خدمات إدارة الكلى بصحة سوهاج

بدأ المؤتمر بعرض إنجازات إدارة الكلى بمديرية الصحة بسوهاج وأقسام ووحدات ومراكز الغسيل الكلوي بمستشفيات المحافظة، والخدمات التي تقدمها للمواطنين.

موضوعات مؤتمر الكلى بصحة سوهاج

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن المؤتمر ناقش كل ما هو جديد حول أمراض الكلى وطرق العلاج المستحدثة، مضيفاً أن المؤتمر تميز بتناول جانب صيانة ماكينات الغسيل الكلوي بجميع أنواعها، ومحطات معالجة المياه الملحقة بها، بجانب المادة العلمية ما يجعله يتسم بالشمولية.

المشاركين بمؤتمر الكلى بمحافظة سوهاج

وشهد المؤتمر، حضور كلا من الدكتور أسامة الشحات استشاري أمراض الكلى، وسفير الجمعية المصرية لأمراض الكلى، والدكتور عصام على حسن أستاذ أمراض الجهاز الهضمي بجامعة الفيوم، والدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام، وكذلك حضور كبير لأطباء أمراض الكلى بمحافظة سوهاج، لحرصهم على متابعة كل ما هو جديد في مجال أمراض الكلى.

وفي السياق قدم وكيل وزارة الصحة الشكر لجميع العاملين بأقسام الكلى بمستشفيات المحافظة، لمجهوداتهم المضنية لراحة المرضى.