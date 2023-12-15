«صحة قنا» تشارك في مؤتمر مكافحة الأمراض المعدية بالأقصر

شارك الدكتور محمد يحي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية، وعدد من المسؤولين في قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، في مؤتمر «مكافحة الأمراض المعدية»، الذي نظمه قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان في محافظة الأقصر.

الأمراض المعدية

ترأس المؤتمر الدكتور عمرو قنديل، وسلط الضوء على الأمراض المعدية، وخاصة المنقولة عبر نواقل الأمراض المختلفة، مثل البعوض وذبابة الرمل والذباب الأسود والقراد والبق والبراغيث.

أوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، أن المؤتمر يأتي ضمن جهود قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة لرفع مستوى الكوادر الطبية بالمحافظات والتنسيق مع القطاعات والإدارات المعنية الأخرى لتطوير مستوى الأداء.

دعا الدكتور عمرو خلال المؤتمر إلى ضرورة رفع الوعي المجتمعي بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها، ورفع كفاءة وتأهيل العاملين بالقطاع الوقائي، وتحديث وتطوير الأدلة الإرشادية للأعمال الوقائية والإجراءات القياسية للعمل بصورة مستمرة.