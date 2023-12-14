رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

حصر مساحات الأراضي المنزرعة بالقمح في قنا

كتب:

رجب آدم
01:28 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
الإجتماع

الإجتماع

عقد الدكتور حازم عمر نائب المحافظ اجتماعا موسعا لحصر مساحات محصول القمح الفعلية بالمحافظة خلال الموسم الزراعي الشتوي الحالي، بحضور محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد جيلاني وكيل وزراعة الزراعة بقنا، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري الإدارات الزراعية بالمحافظة.

ومن جهته، قال نائب محافظ قنا إنَّه تمّ تكليف المسؤولين بمديرية الزراعة ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الزراعية بتشكيل لجان لحصر مساحات محصول القمح على أرض الواقع كأحد المحاصيل الاستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تحقيق مستهدفات توريد القمح خلال العام المقبل، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، و اللجنة العليا الدائمة للسياسات الزراعية والتموينية بشأن موافاة وزارة التنمية المحلية ببيان دقيق بالمساحات المنزرعة من القمح داخل زمام المحافظة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار أولويات المرحلة القادمة وجهود القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ودعم المزارعين بالأسمدة والتقاوي المعتمدة مع توفير الدعم الفني والإرشادي لجميع المزارعين.

اقرأ المزيد:

محصول الفراولة في منيا القمح بالشرقية.. ربح وفير من 297 فدانا

«زراعة المنيا» تتابع محصول القمح ضمن مبادرة «ازرع» في القرى والمراكز

«الزراعة» تكثف جهودها لمتابعة محصول القمح والاطمئنان على توفير التقاوي

«زراعة الوادي الجديد»: لا توجد أي إصابات في محصول القمح الشتوي

«معلومات الوزراء» يقدم 10 نصائح لتعزيز إنتاجية محصول القمح.. احذروا 3 أصناف

«زراعة كفر الشيخ»: تنفيذ 183 ندوة إرشادية عن أهمية محصول القمح

6 نصائح قبل زراعة القمح لضمان محصول وفير
بقلم رجب آدم