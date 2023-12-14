حصر مساحات الأراضي المنزرعة بالقمح في قنا

عقد الدكتور حازم عمر نائب المحافظ اجتماعا موسعا لحصر مساحات محصول القمح الفعلية بالمحافظة خلال الموسم الزراعي الشتوي الحالي، بحضور محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد جيلاني وكيل وزراعة الزراعة بقنا، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري الإدارات الزراعية بالمحافظة.

ومن جهته، قال نائب محافظ قنا إنَّه تمّ تكليف المسؤولين بمديرية الزراعة ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الزراعية بتشكيل لجان لحصر مساحات محصول القمح على أرض الواقع كأحد المحاصيل الاستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تحقيق مستهدفات توريد القمح خلال العام المقبل، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، و اللجنة العليا الدائمة للسياسات الزراعية والتموينية بشأن موافاة وزارة التنمية المحلية ببيان دقيق بالمساحات المنزرعة من القمح داخل زمام المحافظة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار أولويات المرحلة القادمة وجهود القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ودعم المزارعين بالأسمدة والتقاوي المعتمدة مع توفير الدعم الفني والإرشادي لجميع المزارعين.