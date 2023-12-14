قنا تشارك في معرض «فوود أفريكا» للصناعات الغذائية بدورته الثامنة

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة شاركت للعام الثاني على التوالي في معرض «فوود أفريكا» للصناعات الغذائية في دورته الثامنة، والذي يعقد في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، ويعد أكبر معرض للأغذية والمشروبات بأفريقيا، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة IMC.

وأضاف محافظ قنا، أنّ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يشارك في المعرض بالعسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية لعرض منتجاتهم على أكبر التجار المحليين والدوليين والتعرف على أسواق جديدة حيث يشارك في المعرض أكثر من 900 شركة عارضة محلية وعالمية، تمثل 32 دولة وأكثر من 13 جناحا وطنيا.

وأشار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إلى أنّه يتابع بشكل مستمر خطط تنفيذ البرنامج للتكتلات الاقتصادية بالمحافظة وتتضمن مشاركة أعضاء التكتلات الاقتصادية والزراعية في المعارض الداخلية والدولية في إطار تنفيذ خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير التكتلات الاقتصادية بالمحافظة ونقل الخبرات لأعضاء تلك التكتلات بطرق العرض والبيع لمنتجاتهم.

وشدد على أهمية سعي البرنامج بصورة مستمرة لفتح أسواق للمنتجات الغذائية في التكتلات الاقتصادية بمحافظة قنا بما يساهم في زيادة الدخل والمبيعات، ويحافظ على هذه المنتجات التي تتميز بها محافظة قنا.