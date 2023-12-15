نقيب الصحفيين يطالب بفتح تحقيق دولي في استهداف صحفيي فلسطين

طالب خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، بفتح تحقيق دولي في استهداف الصحفيين الفلسطينيين وناقلي الحقيقة في غزة وإحالة مجرمي الحرب الصهاينة إلى المحاكمة الجنائية الدولية بعد ارتقاء ما يقرب من 90 صحفيا فلسطينيا في أكبر جريمة حرب بحق الصحفيين في التاريخ الحديث، جاء ذلك بعد إعلان استشهاد مصور الجزيرة سامر أبو دقة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

فتح تحقيق دولي

وقال البلشي في منشور على صفحته الشخصية: نطالب بفتح تحقيق دولي في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، مضيفا ولازال الصحفيون الفلسطينيون يضربون المثل في البطولة ويعيدون الاعتبار لمهنة الصحافة، ويقدمون للعالم نموذجا كيف تكون صحفيا مهنيا وناقلا للحقيقة وكيف ترسي بمهنيتك قواعد راسخة للدفاع عن الحق والقضايا الإنسانية.

التنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

وندد نقيب الصحفيين المصريين بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالصحفيين الفلسطينيين وبحث الشعب الفلسطيني بأكمله، موضحا أن ما يحدث على أرض فلسطين هو انتهاك صارخ لكافة معايير حقوق الإنسان.