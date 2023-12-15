توزيع 8 أطنان سكر أبيض على المواطنين في الشرقية.. الكيلو بـ27 جنيها

طرحت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، 8 أطنان أبيض بقرى مركز الزقازيق للمواطنين؛ تيسيرًا عليهم، وذلك ضمن تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية وتوزيع السكر بسعر 27 جنيهًا بواقع 2 كيلو لكل مواطن.

توزيع 8 أطنان سكر أبيض بـ27 جنيها

أوضح فوزي البهي، مدير إدارة تموين الزقازيق بمحافظة الشرقية، أنه جرى توزيع عدد 8 أطنان من السكر، في قرى الزقازيق، لافتًا إلى أن التوزيع جرى بواقع طن واحد في قرى «البيوم، مشتول القاضي، النخاس، العلوية، طحلة بردين، أنشاص البصل»، وعدد 2 طن في شرويدة بواقع 2 كيلو سكر لكل مواطن من أهالي القرى، بتقديم بطلقة الرقم القومي.

أشار مدير إدارة تموين الزقازيق، إلى أن التوزيع جاء بتوجيهات فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، وعبد الباسط عبدالنعيم، وكيل المديرية، وبالتنسيق مع محمد أبو زيد، تحت رقابة مديرية التموين والوحدات المحلية وعمدة كل قرية، ضمانًا لوصول السكر لمستحقيه.