أنيميا نقص الحديد.. 6 أعراض تكشفها و5 أكلات للوقاية منها

كشفت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، أعراض أنيميا نقص الحديد، والأطعمة التي يجب تناولها لتعزيز الحديد في الجسم.

أهمية الحديد للجسم

أوضحت مديرية الصحة، في نشرة توعوية، أن من العناصر المهمة لوظائف الجسم، ويساهم في تكوين الهيموجلوبين ويحمل الأكسجين لخلايا الجسم، ويعزز من صحة الشعر والأظافر والجلد.

أعراض أنيميا نقص الحديد

وأشارت مديرية الصحة إلى أن أعراض أنيميا نقص الحديد هي:

1- الضعف العام والتعب.

2- صعوبة التنفس وسرعه ضربات القلب.

3- زيادة احتمالية الإصابة بالعدوي.

4- بطء النمو المعرفي والاجتماعي.

5- الصداع ولون الجلد الشاحب والتهاب اللثَة.

6ـ الرغبة في تناول المواد غير الغذائية مثل الثلج والطين.

أكلات تدعم مخزون الحديد

وأضافت المديرية، أن الأكلات التي تدعم مخزون الحديد هي:

1- لحم البقر والضأن والكبد واللحوم الداكنة.

2- الدواجن والبط وبعض الأسماك مثل السردين.

3- البقوليات مثل البازلاء والفاصوليا وبعض الحبوب والأرز.

4- الملفوف مثل الكرنب واللفت والبروكلي.

5- الفواكه الحمضية التي تحتوي على فيتامين يساعد في امتصاص الحديد من الطعام.

علاج أنيميا نقص الحديد في الأطفال

وحول علاج أنيميا نقص الحديد في الأطفال، نصحت المديرية بالآتي:

1- تحديد السبب ووصف مكملات الحديد علي حسب العمر.

2 - الرضع على هيئة نقاط، والأطفال الأكبر سنا دواء شراب.

اختتمت بالإشارة إلى أنه يمكن منع نقص الحديد عند الأطفال، عن طريق تقديم طعام غني بالحديد وتعزيز الامتصاص عن طريق تقديم أطعمة، تحتوي على فيتامين سي.