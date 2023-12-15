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انتخابات المصريين بالداخل

إيمان كريم تهنئ فريق كرة الهدف للمكفوفين للتأهل إلى بارالمبياد باريس

كتب:

يسرا البسيوني
10:47 م | الجمعة 15 ديسمبر 2023
فريق كرة الهدف للمكفوفين

فريق كرة الهدف للمكفوفين

هنأت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فريق كرة الهدف للمكفوفين، لفوزه وتأهله إلى بارالمبياد باريس بعد 32 سنة من عمر وتاريخ اللعبة.

وقالت المشرف العام على المجلس، أن فريق كرة الهدف لـ المكفوفين حقق انجازا تاريخيا جديدا يضاف إلى انجازات الرياضات البارالمبية، من ناحية والدولة المصرية من ناحية أخرى.

واعتبرت الدكتورة إيمان كريم، ان هذا الفوز والتأهيل تعبير حقيقي عن تكافؤ الفرص في مختلف الرياضات والألعاب والمجالات التي أصبح فيها الأشخاص ذوي الإعاقة أبطال فاعلين، كما ان هذا التأهل يضاف إلى رصيد الدولة المصرية وانجازاتها في مجال التمكين الرياضي.

وأعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن تمنياتها ان تحقق الالعاب البارالمبية انجازات جديدة ومؤثرة في تاريخ البطولات وكذلك في البارالمبياد القادمة في باريس.

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بقلم يسرا البسيوني