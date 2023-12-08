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«الوطنية للانتخابات» تحث ذوي الإعاقة البصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

كتب:

محمد عيسى
04:48 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
جانب من تجهيز المقار الانتخابية

جانب من تجهيز المقار الانتخابية

أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات فيديو توعوي؛ لحث ذوي الاعاقة البصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر انعقادها وفقًا للجدول الزمني، في أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

مشاركة ذوي الإعاقة البصرية في الانتخابات

تناول الفيديو الذي نشرته الهيئة عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك»، كيفية مشاركة ذوي الإعاقة البصرية في الانتخابات الرئاسية، وأحقيتهم في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، عن طريق الاستعلام أولا عن اللجنة بإرسال رساله لرقم 5151 أو الاتصال بـ 141.

غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشارحازم بدوي، غرفة عمليات مركزية؛ لمتابعة إدلاء المصريين في الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة في انتخابات الخارج، برئاسة أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.

إنهاء التجهيزات اللوجستية استعدادًا للانتخابات

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات، كافة المتطلبات الخاصة بتجهيز اللجان الفرعية وكافة اللوجستيات، ومعاينتها في الانتخابات الرئاسية، طبقًا للضوابط التي تتيح المواطن مباشرة الحقوق السياسيي، ويجري الاقتراع في 9376 مقرًا انتخابيًا، عبارة عن مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية بها 11631 لجنة فرعية.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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