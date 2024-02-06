أرقام شكاوى فودافون للمكالمات والإنترنت.. اعرف الخدمات المهمة

يواجه الكثيرون من مستخدمي شبكة فودافون، مشكلات عديدة تتعلق بخطوط الهواتف المحمولة وخدمة الاتصال والانترنت، لذا يكون من الضروري بالنسبة لمستخدمي الشبكة معرفة أرقام شكاوى فودافون.

أرقام شكاوى فودافون

تقدم فودافون خدمة عملاء متميزة من خلال فريق عمل مؤهل ومدرب على أعلى مستوى، تقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائها، وتوفر العديد من القنوات للتواصل مع خدمة العملاء، بما في ذلك أرقام الشكاوى.

أرقام خدمة عملاء فودافون

خدمة العملاء ويمكن الاتصال بها من الهاتف المحمول على رقم 888، وهي خاصة بخدمات الكارت وإيزي وفليكس، وسعر المكالمة 50 قرشا للمكالمة لنظام الخط ببلاش.

- الاتصال على رقم 16888من أي رقم موبايل، وسعر المكالمة بنفس أسعار مكالمات الخطوط الأرضية.

- الاتصال على 02-25224888- 02-25292888 من أي خط أرضي، وسعر المكالمة بنفس أسعار مكالمات الخطوط الأرضية.

الاتصال على رقم 00201001888888، من أي مكان حول العالم، ويكون سعر الخدمة لنظام الخط ببلاش والأنظمة الأخرى بأسعار التجوال نفسها.

أرقام شكاوى فوادفون الخاصة بالإنترنت

وخصصت فودافون أرقام خدمة عملاء الإنترنت، وهي كالتالي:

- الاتصال على 2828، من أي رقم فودافون، وسعر المكالمة 50 قرشًا ما عدا نظام الخط.

- الاتصال على رقم 02-25292828 من أي خط أرضي.

- الاتصال على -02-25224328 أو 01001888860، وسعر المكالمة بأسعار مكالمات الخطوط الأرضية نفسها.

أرقام خدمة عملاء فودافون كاش

للشكاوى المتعلقة بفودافون كاش يمكن الاتصال على رقم 7001 من أي رقم ڤودافون، بسعر 50 قرشًا للمكالمة ما عدا نظام الخط.

أرقام خدمة التسوق أون لاين

يمكنك الاتصال على 5065 من أي رقم فودافون أو -02-25224365- 02-25292860 من أي خط أرضي أو 01001888864 أو 838 وسعر المكالمة 50 قرشًا ما عدا نظام الخط.

أرقام خدمة عملاء الشركات

وللشكاوى المتعلقة بالشركات يُمكن الاتصال برقم 247، من أي رقم فودافون ببلاش، أو الاتصال على أرقام 01001888863 02-2529224702 - 25224888، بنفس أسعار مكالمات الخطوط الأرضية.

أرقام خدمة مبيعات الشركات

وللشكاوى المتعلقة بمبيعات الشركات خصصت فودافون رقم 16247 مجانًا، أو الاتصال على 0100188885002-25292890، بأسعار مكالمات الخطوط الأرضية نفسها.

الشكاوى المتعلقة بخدمة الفواتير

وخصصت فوادفون أرقام -02-25224381 -881/02-25292881 و01001888861.

دليل تليفونات وعناوين المنشأت التجارية والخدمية

ولمعرفة دليل تليفونات وعناوين المنشأت التجارية والخدمية، خصّصت فودافون رقم 2121، للاتصال من أي رقم ڤودافون بسعر 1.5 جنيه للدقيقة.

خدمات فودافون

وتقدم فوادفون العديد من الخدمات، والتي من أبرزها خدمة فوادفون كاش، وهي محفظة إلكترونية على الهاتف يمكنك إيداع أموالك فيها وسحبها واستخدامها في أي وقتٍ ممكن وفي أي مكان.

فودافون كاش

ومع بدء العام الدراسي الجديد 2024، حرصت الشركة على التخفيف عن كاهل أولياء الأمور والطلاب، في المدارس أو الجامعات، عن طريق تمكين العملاء من دفع المصروفات الدراسية عبر فودافون كاش، واسترداد 50% من المبالغ المدفوعة «كاش باك» على محفظة فودافون كاش، على شكل نقود إلكترونية يمكن استخدامها في شحن الرصيد وتجديد الباقات.

ويمكن للعملاء استخدام النقود المستردة «كاش باك» في العديد من خدمات فودافون كاش، بما في ذلك دفع الأقساط أو إيصالات المرافق أو فواتير التليفون.

وتتيح فودافون كاش استخدام «فيزا فودافون كاش» للشراء والدفع الإلكتروني، ويمكن من خلالها الشراء من مواقع التسوق المختلفة، ودفع قيمة أي سلع أو منتجات رقمياً، بدلاً من استخدام الكروت البنكية التقليدية، وهي من الخدمات الفريدة التي تتيحها فودافون كاش لتسهيل عمليات الشراء عبر الإنترنت.

خدمة منع المعاكسات

خدمة منع المعاكسات وتمكنك من اختيار حتى 200 رقم لمنعها من الوصول إليك ومنع الرسائل.

كما تتيح فودافون خدمة الاتصال الدولي لكل عملاء الخط والبزنس بوكيه، عن طريق شحن رصيدك الدولي، ودون أي مصاريف إضافية على الفاتورة الشهرية.

شريحة جديدة تقلل من الانبعاثات

كما أطلقت فودافون أول شريحة محمول مطابقة للمواصفات البيئية Eco-sim، مصنوعة بنسبة 100% من مواد بلاستيكية مُعاد تدويرها، للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.