‎6 طرق للتبرع للهلال الأحمر المصري.. أبرزها عبر «فوري» و«فودافون كاش»

من أجل تسهيل طرق التبرع لأهل غزة، تتواجد ‎6 طرق للتبرع للهلال الأحمر المصري، للراغبين في التبرع بجميع المحافظات المصرية.

يأتي ذلك في إطار حرص الهلال الأحمر المصري، على وصول جميع التبرعات المالية والعينية لأهل غزة.

‎6 طرق للتبرع للهلال الأحمر المصري

وأعلن الهلال الأحمر المصري، عبر حساباته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، عن 6 طرق للتبرع، بالتزامن مع بدء دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، في ظل استمرار مواصلة العدوان الإسرائيلي على سكان القطاع.

وجاءت الطرق كالتالي:

- التبرع من خلال إرسال رسالة نصية بكلمة «فلسطين»، على رقم 9770، و قيمة الرسالة 5 جنيهات.

- التبرع من خلال الاتصال على الرقم 15322، مع الحرص على إدخال الرقم 3، والاسم، والعنوان، ورقم الهاتف المحمول الخاص بالمتبرع، والمبلغ المراد التبرع به، وخلال ساعات يصل اليك مندوب الهلال الأحمر.

- التبرع من خلال شركات الاتصالات المصرية المختلفة، وتضم خدمات «فودافون كاش»، على كود 1669، من من خلال تطبيق «أنا فودافون»، أو من خلال خدمة أورنج كاش، عبر كود #7115#.

- كما يمكن التبرع المباشر من خلال خدمة الدفع المميكن عبر فوري، على كود 99981.

- التبرع من خلال بنك القاهرة حساب رقم 8384/501/30.

- التبرع على حساب مؤسسة مرسال.