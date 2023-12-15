بعد فوز الأهلي وتسجيله في مرمى الاتحاد.. عادة تفعلها والدة إمام عاشور قبل مبارياته

شهدت مباراة اليوم بين فريقي الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي، تفوقًا كبيرًا للاعبي المارد الأحمر، على رأسهم إمام عاشور الذي أحرز الهدف الثالث، وتصدر محركات البحث، بعد أدائه المذهل، وتقديمه ماتش فاق التوقعات، ليلفت الأنظار إليه.. ويرجع دوما اللاعب سر تفوقه إلى أمر ماء تفعله والدته بمجرد ظهوره في الملعب.

وكشفت والدة إمام عاشور في واحد من اللقاءات التلفزيونية، أنها تخشى رؤية ابنها داخل الملعب، وتكتفي بالدعاء له وزملائه.

وتابعت والدة إمام عاشور، خلال ظهورها في فقرة ضمن أحداث برنامج أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أنها منذ كان ابنها يلعب مع حرس الحدود كانت ترى الإعادة فقط من أجل الاطمئنان عليه بعد الفوز، متابعة: «أول لما أشوف أبوه يقول اجمد يا وحش بعرف إنه هينزل المباراة، وبفضل في أوضتي وقافلة عليا الباب لحد لما تخلص المباراة بعدها أحس روحي ردت ليا».

معلومات عن إمام عاشور

- يبلغ من العمر 25 عامًا.

- مواليد 20 فبراير 1998.

- بدأ مسيرته في قطاع الناشئين في النادي الإسماعيلي في عُمْر السابعة.

- انضم لناشئي نادي المحلة، مع شقيقيه حازم ومحمد، وتدّرج حتى تم تصعيده للفريق الأول.