يسري نصر الله ينصح الشباب بتأخير الالتحاق بمعهد السينما: «عيشوا الأول»

نصح المخرج القدير يسري نصرالله، الشباب بتأخير الالتحاق بمعهد السينما حتى يعيشوا تجربة الحياة ويستطيعوا بعدها تقديم فن حقيقي.

أخرجت أول فيلم وعمري 34 سنة

وأضاف المخرج يسري نصرالله خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة «الحياة»: «أخرجت أول فيلم وعمري 34 سنة والسينما ليست معادلة رياضية ولكنها إحساس ومتعة».

ولفت المخرج يسري نصرالله خلال اللقاء أن أحمد زكي قال له: «أنت حمار» بسبب فيلم «مرسيدس»، موضحا أن البطل كان صاحب وجه أبيض في فيلم «مرسيدس»، وأحمد زكي وجهه أسمر، مردفا: «رفضت تمثيله الفيلم وقال لي: أنت حمار.. خلي الفيلم في الخزينة زي الدهب ولما تبقى مخرج كبير اعمل هذا الفيلم وقلت له لا أنا هعمله».

نقلة نوعية في أدوار منى زكي

وأشار إلى أن الكاتب الراحل وحيد حامد كتب سيناريو خرافي وهو فيلم «احكي يا شهرزاد»، لافتا أن منى زكي فنانة أنثى جميلة و«ست بحق وحقيقي»، مردفا: «أرادت في هذا الفيلم أن تحدث نقلة من أدوار الكتكوتة إلى ست وامرأة جميلة في فيلم احكي يا شهرزاد».