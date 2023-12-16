أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة.. التسليم خلال عام في 8 محافظات

زف صندوق التنمية الحضرية، التابع لمجلس الوزراء، بشرى سارة للمواطنين في جميع المحافظات، مُتعلقة بشقق الإسكان الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع جهود الدولة المُضنية في ملف الإسكان الاجتماعي وحرصها على توفير وحدات سكنية مُجهزة على أعلى مستوى للمواطنين.

وحدات سكنية جديدة

وأعلن الصندوق طرح وحدات سكنية جديدة، مُحدداً التفاصيل الكاملة لهذه الوحدات بداية من أماكن تواجدها ومساحتها ومدة التسليم، فضلاً عن آلية التواصل من أجل التقديم عليها، وفقما جاء في بيان سابق لرئاسة مجلس الوزراء، أمس الجمعة.

الوحدات السكنية كاملة المرافق، بحسب الصندوق، ومن المقرر تسليمها للمواطنين خلال عام من التقديم، موضحا أن تشطيب الوحدات السكنية «سوبر لوكس»، مؤكدا وجود تسهيلات في أنظمة الدفع.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

- محافظة القاهرة

- محافظة القليوبية

- محافظة سوهاج

- محافظة الفيوم

- محافظة المنيا

- محافظة الشرقية

- محافظة كفر الشيخ «1287 وحدة سكنية»

- محافظة الدقهلية

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة في القاهرة

- المعصرة «72 وحدة»

- مدينة نصر «280 وحدة سكنية»

- الخيالة «227 وحدة سكنية»

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة في القليوبية

- منطقة الأوقاف بشبرا «264 وحدة سكنية».

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة في سوهاج

- أرض الشونة «88 وحدة سكنية».

- أرض المحلج «144 وحدة سكنية»

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة في المنيا

- منطقة أرض المحلج «192 وحدة سكنية».

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة في الشرقية

- منطقة الحريري

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة في محافظة الدقهلية

- مدينة المنصورة «129 وحدة سكنية».

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة في محافظة الفيوم

- منطقة المحلج «152 وحدة سكنية».