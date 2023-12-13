ننشر موعد طرح شقق الإسكان بنظام الإيجار التمليكي في 4 محافظات

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنَّ الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار التمليكي، بمدن: «المنوفية، والشرقية، وبني سويف» وبعدها محافظة الجيزة؛ سيتمّ الإعلان عنها رسمياً قبل نهاية مارس المقبل 2024، على أن يتمّ الإعلان عن طرح وحدات الإسكان الاجتماعي التمليكي لمدينة الجيزة قبل نهاية العام المقبل 2024.

موعد طرح شقق الإسكان بنظام الايجار

وأكّدت المصادر أنَّ الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي التمليكي تهدف لتلبية جميع احتياجات المواطنين لإقامة حياه كريمة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح حزم متنوعه من الوحدات السكنية الجديدة بجميع محافظات الجمهورية.

«الوطن» تنشر خلال التقرير التالي أهم الشروط والضوابط الخاصة ببرنامج طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار التمليكي، ضمن برنامج سكن لكل المصريين وذلك تمهيداً للطرح الجديد وهي كالتالي:

- اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والخاص بشقق الإسكان الاجتماعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

2- يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي حلال الأيام القليلة المقبلة، شفق إسكان اجتماعي عبارة عن ،وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي بهدف تقديم وحدات مدعومة للمواطنين.

3- الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي، عبارة عن 1000 وحدة سكنية، سيتمّ طرحهم في 3 محافظات علي مستوي الجمهورية، وهي محافظات: المنوفية، الشرقية، بني سويف، ويليها طرح وحدات محافظة الجيزة، ليصبح إجمالي المحافظات الجاري طرح وحدات الإسكان الاجتماعي التمليكي بها 4 محافظات.

4- من المنتظر حال نجاح المبادرة ستصل عدد شقق الإسكان الاجتماعي من 20 إلى 30 ألف شقة إسكان اجتماعي، من وحدات مشروع سكن كل المصريين الجاهزة للتسليم بجميع المحافظات.

1- أن تكون المدة الإيجارية لشقق الإسكان الاجتماعي المدعومة 7 سنوات، وتجدد حسب رغبة العميل بدون أي دعم نقدي وبنفس القيمة الإيجارية المحددة سلفا.

2- الإيجار الشهري لشقق الإسكان الاجتماعي هو 1500 جنيه للوحدة والتي تبلغ مساحتها 90 مترًا مربعًا، ومبلغ 1200 جنيه شهرياً للوحدة السكنية مساحة 75 مترا، شاملاً مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، على أن يزداد بواقع نسبة 7% سنوياً، ويسدد المستفيد نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري.

3- صندوق الإسكان الاجتماعي سيسدد المبلغ المتبقي لشقق الإسكان الاجتماعي، كدعم نقدي للمواطن، كما يقوم المواطن بسداد مقدم الحجز بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة، ويتمّ استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.

4- يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي تركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها، و يتم تسليم كروت العدادات للمواطن لشحنها وبدء استخدامها، ويقوم المواطنون بردها مع انتهاء مدة الإيجار، حال تسليمها للدولة من جديد.

5- في حالة تأخر المواطن عن سداد الإبحار يتحمل غرامة تأخير بنسبة 2% شهرياً على أن تتخذ الدولة الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول، وصولاً إلى إجراءات الإخلاء في الشهر الثالث.

الشروط الخاصة بحجز شقق الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة

وأعلن مجلس الوزراء أنَّ الضوابط والشروط المالية لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، تتلخص في الآتي:

1- أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهرياً للفرد، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه، على أن يتم إجراء بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين، وإجراء استعلام سبق استفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر، وفي حالة وجود سبق استفادة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار بدون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية.

2- ويلتزم المستفيد باستخدام الشقة في سكنه هو وأسرته وأن تكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار، ويمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلا ضمن محور التمليك لمنخفضي الدخل، شرط خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر في حينه للحصول على الوحدة التمليك، ويتضمن الاتفاق مع المواطن وعدا بالبيع في حالة تقديم طلب خلال مدة الإيجار على أن يتمّ خصم إجمالي المسدد بعد استبعاد مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة من ثمن الوحدة السكنية ويتمّ البيع بالنظام المعمول به في حينه طبقا لأسعار السوق.

4- أن يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 90 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 5900 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 90 مترا مربعا، ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار، الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 60 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 4600 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 75 مترًا مربعا ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.