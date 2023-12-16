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لطيفة تدعم الشعب الفلسطيني: قلبي واجعني بسبب الظلم والتدمير والقتل

كتب:

ياسمين محمود
05:26 ص | السبت 16 ديسمبر 2023
لطيفة

لطيفة

اعربت الفنانة لطيفة عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة X عن حزنها الشديد لما يحدث لأهل غزة بعد الاعتداءات الوحشية من العدوان الصهيوني الذي أدى إلى استشهاد الآلاف خاصة الأطفال.

وكتبت لطيفة قائلة: «حزينة جدا وقلبى واجعنى من كل اللي بيحصل للشعب الفلسطينى في كل هذه الظروف القاسية وكل هذا الظلم والتدمير والقتل المتعمد للناس والإعلاميين، مفيش غيرك يا قادر يا كريم يا جبار ياعظيم يا رب العالمين تحميهم وتكون معاهم».

لطيفة تدعم فلسطين بأغنية «أنت السلام»

ودعمت الفنانة التونسية لطيفة منذ أيام الشعب الفلسطيني عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بأغنية «يا رب وأنت السلام».

ونشرت لطيفة الأغنية وعلقت: «يا رب وأنت السلام.. قادر على كل شيء تحمي أهالينا في فلسطين وفي غزة الحبيبة ويا رب تخفف عنهم هذا الحزن وهذا التشريد وهذا الدمار.. اللهم آمين فلسطين غزة».

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