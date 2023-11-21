لطيفة تحتفل بعيد ميلاد فيروز: «الحياة من غير صوتك ملهاش طعم»

احتفلت الفنانة التونسية لطيفة بعيد ميلاد الفنانة الكبيرة فيروز، والتي تحتفل بعيد مولدها الـ 88 اليوم، وعبرت عن حبها وتقديرها للفنانة اللبنانية عبر تدوينة نشرتها على حسابها بـ«إنستجرام»، قائلة: «عمري ما تخيلت الحياة من غير صوتك في أفراحنا في أحزاننا في حياتنا، بالنسبة لي الحياة من غير صوتك ملهاش طعم».

وتابعت لطيفة في تدوينتها عن فيروز: «كبرنا على صوتك وإحساسك صوتك هو مرآة، لآلامنا، ومرآة لأفراحنا وأحلامنا، ولحبنا للحياة وحبنا لبعض، ربنا يحميكي ويخليكي لينا ويطول لنا في عمرك يا أحلى من سمعت في حياتي يا قدوتي، كل سنة وأنت أحلى ما في وجداننا كل سنة واحنا طيبين بوجودك وبروحك معانا».

ريما الرحباني تحتفل بعيد ميلاد والدتها بفيديو نادر

واحتفلت ريما الرحباني ابنة الفنانة فيروز بعيد ميلادها بطريقة مختلفة عن طريق نشر فيديو نادر لوالدتها أثناء كواليس تسجيل أغنية «في ظلام الليل» يعود لعام 1981، في أحد الاستديوهات في مدينة نيويورك الأمريكية، ووجهت لها كلمة قالت فيها: «عقبال كل سنة بصحة وحب وراحة بال وأيام أحلى وألطف وأحن بالخير والعدل والسلام».