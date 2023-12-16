بشرى سارة للمصريين مع بداية 2024.. حصيلة إجازات أكثر من 3 أشهر

أيام قليلة ويبدأ عام ميلادي جديد، إلا وهو عام 2024، ودائما ما يشغل بال الموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص الإجازات المقررة خلال العام، وهنا تزف «الوطن» بشرى لقرائها بشأن الإجازات خلال العام الجديد والتي تتنوع بين إجازات رسمية وعطلات أسبوعية، وفقًا لقانون الخدمة المدنية الذي يطبق على العاملين بالحكومة، وقانون العمل بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي تفاصيل الإجازات في العام الجديد

- يحصل المصريون على 142 يومًا إجازة منها الأعياد والعطلات الرسمية أيام «السبت والأحد»

- يبلغ عدد أيام العطلات الرسمية 104 أيام وهي 52 يومًا «جمعة» ومثلها «سبت»

- يوجد لموظفي القطاع الخاص والحكومي 21 يوما مستحقة رصيد سنوي إجازة

مناسبات إجازات 2024

- عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير

- ثورة يناير وعيد الشرطة المصرية.

- إجازة الفطر المبارك.

- إجازة عيد تحرير سيناء.

- إجازة عيد العمال.

-إجازة شم النسيم.

- إجازة عيد الأضحى المبارك.

- إجازة ثورة يونيو.

- إجازة عيد رأس السنة الهجرية.

- إجازة المولد النبوي الشريف.

- إجازة ثورة 23 يوليو 1952.

- إجازة انتصارات أكتوبر 1973.

دائماً ما يُعلن مجلس الوزراء، في بيانات رسمية مدة الإجازات بالنسبة للمناسبات القومية والأعياد بالنسبة للمسلمين والمسيحيين وذلك بالنسبة للقطاع الحكومي، على أن تُعلن بعده مباشرة وزارة العمل مدة الإجازات بالنسبة للقطاع الخاص.