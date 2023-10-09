كم يوما تفصلنا عن الإجازات الرسمية الجديدة؟

مع انتهاء الإجازات الرسمية 2023، والتي كان آخرها الخميس الماضي بمناسبة احتفالات القوات المسلحة المصرية بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر 1973، تساءل البعض عن مواعيد الإجازات الجديدة.

والراغبون في الحصول على إجازات جديدة، يمكنهم الانتظار نحو 70 يوما، أي نحو 12 أسبوعا، فالإجازات الجديدة لنتكون قبل الأسبوع الأول من يناير 2024، وفق أجندة الإجازات الرسمية والمناسبات والأعياد 2024.

الإجازات الرسمية في عام 2024

وترصد السطور التالية، المناسبات والإجازات لعام 2024، على أن تتغير مواعيدها وفقا لقرارات مجلس الوزراء، لتتوافق مع الإجازات الأسبوعية.

- إجازة عيد الميلاد المجيد، يوم الأحد الموافق 8 يناير 2024.

- إجازة ثورة 25 يناير، الخميس الموافق 26 يناير 2024.

- إجازة شم النسيم، يوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2024.

- إجازة عيد الفطر المبارك 24 أبريل 2024.

- اجازة عيد تحرير سيناء، يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2024.

- إجازة عيد العمال يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2024.

- الأحد 30 يونيو، إجازة ثورة 30 يونيو.

- إجازة عيد الأضحى المبارك الاثنين 3 يوليو 2024.

- إجازة رأس السنة الهجرية، الخميس الموافق 20 يوليو.

- إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 توافق يوم أحد.

- إجازة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الخميس الموافق 28 سبتمبر 2024.

- إجازة احتفال القوات المسلحة بنصر 6 أكتوبر، ويوافق يوم أحد.