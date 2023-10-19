جهات حكومية تعمل أثناء الإجازات الأسبوعية.. «هتخلص خدماتك في أي وقت»

قد يحتاج البعض إلى إجراء بعض الخدمات الخاصة بهم في أيام الإجازات الأسبوعية، الأمر الذي يجعل الجهات الحكومية المسؤولة عن الخدمات الاكثر احتياجا بالنسبة للمواطنين تحرص على توفير بعض المكاتب الخاصة بها لتعمل في أيام الإجازة الأسبوعية.

جهات حكومية تعمل في الإجازات الأسبوعية

وتتيح بعض الجهات الحكومية المسؤولة عن إجراء الخدمات للمواطنين بتخصيص يوم السبت للعمل في بعض المكاتب الخاصة بها، إذ تكون الإجازة الأسبوعية بالتناوب بين الموظفين يومي الخميس والجمعة مع الجمعة والسبت، وجاءت تلك الجهات كالتالي:

1- وحدات المرور

خصصت وزارة الداخلية بعض وحدات المرور المتاح العمل بها يوم السبت، حرصا منها على تسهيل إجراء الخدمات للمواطنين، دون أن تكون الإجازة الأسبوعية عائق لهم، وذلك نظرا لعدم قدرة المواطنين على ترك العمل الخاص بهم لإنهاء الخدمات التي يرغبون بها.

2- مكاتب السجل المدني

كما تم تخصيص عدد من مكاتب السجل المدني في مختلف أنحاء الجمهورية لتعمل يوم السبت من كل أسبوع، إذ أن خدمات السجل المدني من أبرز الخدمات التي يسعى المواطنين لإجراءها، مثل استخراج طاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد وصحيفة الحالة الجنائية، ومن أبرز المكاتب التي تعمل يوم السبت، الآتي:

- مكتب السجل المدني في القاهرة الجديدة 1.

- مكتب السجل المدني في حي المعادي.

- مكتب السجل المدني في مدينة نصر1.

- مكتب السجل المدني في شبرا.

- مصلحة الأحوال المدنية في حي الوايلي.

- مكتب السجل المدني في منطقة حدائق القبة.

- مكتب السجل المدني في حي العجوزة.

- مكتب السجل المدني في حي السفارات بمدينة نصر.

- مكتب السجل المدني في منطقة سيدي براني بالساحل الشمالي.

- مكتب السجل المدني في الحوامدية.

- مكتب السجل المدني في منطقة الزيتون.

3- بعض مكاتب البريد

كما تحرص هيئة البريد المصري على توفير بعض المكاتب الخاصة بها لتعمل يوم السبت في مختلف أنحاء الجمهورية، حرصا منها على التسهيل على المواطنين إجراء الخدمات التي يرغبون بها.