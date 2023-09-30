كم عدد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023؟

ينتظر العاملون بالوظائف الحكومية والخاصة وفي قطاع الأعمال، الأعياد والإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، لقضاء وقت طويل مع أسرهم وذويهم، بعد العمل لفترات طويلة دون إجازة متصلة، وكان آخرها إجازة المولد النبوي الشريف التي احتفل بها المواطنون في 28 سبتمبر، بعد ترحيلها من يوم الأربعاء 27 سبتمبر، بقرار من مجلس الوزراء. وتستعرض «الوطن» الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023

وبعد انتهاء إجازة المولد النبوي الشريف، يتبقى خلال عام 2023 إجازة واحدة فقط، وهي ذكرى نصر أكتوبر 1973، والمقرر أن تكون يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر المقبل.

وأكد مجلس الوزراء، أنّه من المقرر تبكير إجازة 6 أكتوبر 24 ساعة، لتصبح يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر، وضمها مع الإجازة الإسبوعية كما جرت العادة.

إجازة ذكرى نصر أكتوبر المجيد

وإجازة ذكرى نصر أكتوبر المجيدة على العدو الإسرائيلي عام 1973 هي آخر إجازة رسمية في عام 2023، ليأتي شهر نوفمبر وديسمبر دون إجازات رسمية، وبالتالي فإن أول إجازة بعد ذلك ستكون في عام 2024 الخاصة بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير.