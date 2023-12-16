مصادر بـ«التعليم العالي»: لا يمكن منع أي طالب من الامتحانات بسبب المصروفات

قالت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المجلس الأعلى للجامعات، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، ستكون في مواعيدها المحددة والجدول الزمني الذي وضعه المجلس دون تغيير أو تأجيل أو تعديل، لافتة إلى أن الأمور تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشاكل ولايمكن منع أي طالب من أداء الامتحان بسبب تعثره في سداد المصروفات الدراسية.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024

وأضافت المصادر في وزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المؤسسات التعليمية الحكومية تقدم دعمًا للطلاب غير القادرين المتعثرين في سداد المصاريف الدراسية بشرط تقديم بعض الأرواق، ووفقًا للضوابط و القواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، موضحة أن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات والاستعدادت لامتحانات الترم الأول تسير بصورة إيجابية وطبيعية.

و أكدت المصادر أن الفصل الدراسي الأول سينتهي يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024، على أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء، الموافق 9 يناير 2024، على أن تنتهى الامتحانات الخميس 25 يناير 2024.