«التعليم العالي»: 4 جامعات مصرية مستدامة بقائمة أفضل 20 جامعة بالمنطقة

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه تم إدراج 18 جامعة مصرية بتصنيف Qs العالمي للاستدامة لعام 2024، بزيادة 3 جامعات عن العام الماضي، كما أن 4 جامعات تم إدراجها ضمن أفضل 20 جامعة بالمنطقة العربية وهم: «جامعة القاهرة وجامعة المنصورة وجامعة عين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة».

تصنيف Qs العالمي هو أحد التصنيفات العالمية المعنية بعنصر الاستدامة

وأضاف «مرعي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء «dmc عبر قناة «dmc»، أن تصنيف Qs العالمي هو أحد التصنيفات العالمية المعنية بعنصر الاستدامة، لافتا إلى أن هذا العنصر مرتبط بدور الجامعات في الحفاظ على الاستدامة البيئية، والمشاركة المجتمعية للجامعات في نطاقها الجغرافي، إضافة للحوكمة.

المشاركة المجتمعية أحد أوجه الإيجابية في الجامعات المصرية

وأردف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن تصنيف Qs العالمي هو أحد التصنيفات الحديثة، إذ شهد العام الماضي أول إصدار، وهذا العام هو العام الثاني، مشيرا إلى أن أحد أوجه الإيجابية في الجامعات المصرية هي المشاركة المجتمعية، والتي تشمل المبادرات المطروحة بالمجتمع المصري، إضافة إلى دورها الأساسي في الجانب البيئي والحفاظ على البيئة واستدامتها.