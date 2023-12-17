خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني باستخدام البطاقة

​​​يعد الرقم التأميني النواة الرئيسية لنظام المعلومات، حيث يتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأميني بيانات الاسم ثلاثيا، اسم الأم، محافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

وهناك عدد من الخطوات يجب اتباعها للتمكن من الاستعلام عن الرقم التأميني باستخدام الرقم القومي.

1- يقوم الشخص باختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومي.

2- بعدها يضغط الشخص على ​​بدء الخدمة.

3- يتم إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم، والاسم الأول للأم.

4- يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

5- يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

6- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.

وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددًا كبيرًا من الخدمات عبر موقعها الرسمي الإلكتروني الذي يتم الدخول عليه من هنا، سواء للمؤمن عليهم، أو أصحاب المعاشات، والمستفيدين، إضافة إلى المصريين في الخارج، تسهيلًا عليهم للحصول على الخدمات.